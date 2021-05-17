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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أشياء تفعلها النساء الحوامل وقد تؤثر على أطفالهن

صدى البلد


هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول الحمل ولكن ليست كل هذه الأساطير خاطئة تمامًا إليك أشياء تفعلها النساء الحوامل وقد تؤثر على أطفالهن

1. الاسترخاء في حوض الاستحمام الساخن أو الساونا


تعتبر الحرارة الشديدة في الساونا أو الحمام مصدر قلق كبير أثناء الحمل. قد يكون هذا مريحًا ، لكنه ليس جيدًا لأطفالك لأنهم لا يستطيعون تنظيم درجة حرارة أجسامهم أثناء تواجدهم في بطنك. 

تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن حرارة الساونا قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لمخ الطفل المستقبلي والحبل الشوكي لذلك يجب الأ تمكث الحامل أكثر من 10 دقائق في حمام ساخن وأخذ حمام  فاترة بنفس درجة حرارة جسمك.

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2. الإكثار من تناول السكر


أظهرت دراسة أن الأمهات اللائي تناولن كميات كبيرة من السكر أثناء الحمل لديهن أطفال يعانون من مشاكل في التعلم ومهارات الذاكرة. الشيء نفسه ينطبق على بدائل السكر لذلك يجب تناول المزيد من الفاكهة بدلاً من الحلويات.

3. القلق 


القلق والاكتئاب يمكن أن يضر  بطفلك وخاصة جهاز المناعة والدماغ. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يضر الصراخ بالأم ويؤدي إلى الصداع والغثيان ومشاكل النوم.
لذا يجب الحصول على قسط كاف من النوم.

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4. البكاء


البكاء أثناء الحمل أمر طبيعي  لكن يمكن أن يكون الأمر صعبًا ويجب الانتباه إلى الأعراض المختلفة مثل فقدان الشهية والشعور بالذنب والنوم كثيرًا وفقدان الاهتمام بأي نشاط. قد تكون هذه الأعراض علامة على الاكتئاب الذي قد يؤدي لاحقًا إلى عواقب أكثر خطورة فإذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين ، تحدث إلى طبيبك.

الحمل السكر أثناء الحمل جهاز المناعة الصداع الغثيان مشاكل النوم

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