عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فابينيو يحتفل بفوز ليفربول على وست بروميتش

صدى البلد

احتفل فابينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه على نظيره وست بروميتش في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ونشر فابينيو مجموعة من الصور له مع أصدقاء بالفريق من اللقاء وعلق قائلا " هذا لا يصدق يا اليسون، يا لها من لعبة، يا لها من يوم شكرا وهنيئا لك دعنا نستمر في القتال حتى النهاية "

 

وحقق فريق ليفربول انتصارًا قاتلا على نظيره وست بروميتش ألبيون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

 

ويست بروميتش ألبيون كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة ١٥ عن طريق روبسون كانو الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله بيريرا، لينفرد بمرمى أليسون ويسكن الكرة شباكه.

 

وحاول ليفربول تعديل النتيجة، ونجح في ذلك عن طريق محمد صلاح في الدقيقة ٣٣ بتسديدة رائعة بباطن القدم، فشل حارس مرمى ويست بروميتش في التعامل معها.

 

وفي الدقيقة ٣٥، حرمت العارضة، فيرمينو من تسجيل هدف التقدم لليفربول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.

 

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ليفربول تسجيل هدف الانتصار، حتى استطاعوا تسجيل هدفا قاتلا عن طريق الحارس البرازيلي أليسون بيكر في الدقيقة الأخيرة بضربة رأسية من متابعة للضربة للركنية التي نفذها أرنولد، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

 

ليفربول محمد صلاح الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول الانجليزي وست بروميتش بطولة الدورى الانجليزي الممتاز

ترشيحاتنا

خير الأذكار.. ما تقوله بعد صلاة الفجر والصلوات المكتوبة

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

وضع الاختفاء.. واتسآب يوفر قريبا ميزة جديدة للخصوصية

بمنظومة مكابح ثنائية الأداء .. بي واي دي تكشف E3 الكهربائية| صور

فضل قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر .. 8 أسباب تجعلك تداوم عليها من الآن

سفير مصر لدى الأمم المتحدة: قضية فلسطين هي قضية مصر والعرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

فضل قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر .. 8 أسباب تجعلك تداوم عليها من الآن

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ