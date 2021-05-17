فابينيو يحتفل بفوز ليفربول على وست بروميتش

احتفل فابينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه على نظيره وست بروميتش في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر فابينيو مجموعة من الصور له مع أصدقاء بالفريق من اللقاء وعلق قائلا " هذا لا يصدق يا اليسون، يا لها من لعبة، يا لها من يوم شكرا وهنيئا لك دعنا نستمر في القتال حتى النهاية "





وحقق فريق ليفربول انتصارًا قاتلا على نظيره وست بروميتش ألبيون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

ويست بروميتش ألبيون كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة ١٥ عن طريق روبسون كانو الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله بيريرا، لينفرد بمرمى أليسون ويسكن الكرة شباكه.

وحاول ليفربول تعديل النتيجة، ونجح في ذلك عن طريق محمد صلاح في الدقيقة ٣٣ بتسديدة رائعة بباطن القدم، فشل حارس مرمى ويست بروميتش في التعامل معها.

وفي الدقيقة ٣٥، حرمت العارضة، فيرمينو من تسجيل هدف التقدم لليفربول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ليفربول تسجيل هدف الانتصار، حتى استطاعوا تسجيل هدفا قاتلا عن طريق الحارس البرازيلي أليسون بيكر في الدقيقة الأخيرة بضربة رأسية من متابعة للضربة للركنية التي نفذها أرنولد، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.