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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامنا مع غزة.. نقابة أطباء الأسنان بكفر الشيخ تعلن مقاطعتها لمؤتمر دبي

د.أحمد فاضل نقيب
د.أحمد فاضل نقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ

أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان بمحافظة كفرالشيخ، مقاطعة مؤتمر AEEDC DUBAI والمنعقد بمدينة دبي، مقاطعة نهائية وأي فعاليات سواء في دبي أو في القاهرة والتضامن الكامل مع قضية الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، يأتي هذا القرار بعد أن وردت معلومات مؤكدة بمشاركة وفد من الكيان الصهيوني في مؤتمر AEEDC DUBAI والمنعقد بمدينة دبي  ودعوة نقيب أطباء أسنان الكيان الصهيوني كضيف شرف للمؤتمر ومشاركة العديد من الشركات التابعة للكيان الصهيوني بالمؤتمر وكذلك العديد من المحاضرين.

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وفي سياق آخر، كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بعدد من مستشفياتها، ضمن خطة الدولة المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين قطاع غزة، حال الاحتياج لهم بدخول الأراضي المصرية للعلاج على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.


وأوضحت الهيئة في بيان سابق، أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ 3 منشآت صحية تابعين للهيئة، هي: "المجمع الطبي بالإسماعيلية، مستشفى أبو خليفة، مستشفى ٣٠ يونيو"، فيما تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض بهذه المنشآت الطبية استعدادا لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج.


وقالت الهيئة إن المستشفيات التي تم تحديدها لاستقبال المصابين القادمين من غزة جاهزة لاستقبال المصابين على خلفية اعتداءات المسجد الأقصى، لافتًة إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الثلاثة بإضافة كوادر جديدة وتأمين مخزون الدم داخل هذه المستشفيات والتأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج والتعامل السريع مع المصابين.

محافظة كفر الشيخ أطباء الأسنان الشعب الفلسطيني الكيان الصهيونى كفرالشيخ نقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ

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