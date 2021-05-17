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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام ترد على متابع يطالبها بنصرة القضية الفلسطينية

صدى البلد

ردت الفنانة أحلام الإماراتي على احد متابعيها لها يطالبها بالدفاع عن الاشقاء الفلسطينين قائلا "عهدنا سكوتك عن نصرة الاشقاء الفلسطينين ضدد الإرهاب الإسرائيلي ".

 

وكتبت أحلام عبر حسابها بتويتر قائلة "
‏الا هالشي بالعكس غردت في كل حساباتي وقلوبنا ودعواتنا معاكم ‎#حسبى_الله_ونعم_الوكيل  هذا اللي اقدر اقوله وربي يحرسكم  ‎#فلسطين_تنتصر  وستنتصر والابطال في فلسطين محتاجين دعواتنا وياليت نقدر نعمل شي اكثر ما راح نقصر  ‎#فلسطين_تقاوم  ‎#فلسطين_عربيه"

 

واستمراراً لدعم مصر لـ القضية الفلسطينية ومساندة أهل غزة ضد قوات الاحتلال والاشتباكات الواقعة بين الطرفين منذ 5 مايو، سخرت هيئة الإسعاف المصرية كافة إمكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح للمستشفيات المصرية.

 

وأعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم فتح معبر رفح استثنائياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.

 

الإسعاف المصري في خدمة أهالي غزة

وحددت محافظة شمال سيناء، توزيع سيارات الإسعاف علي  3 محطات رئيسية  لاستقبال الجرحى  من قطاع غزة ، بناء علي تكليف وزارة الصحة في هذا الشأن.

 

55 عربة إسعاف بمستشفيي رفح والعريش

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة :إنه تم الدفع بـ10سيارات إسعاف مجهزة بمستشفى رفح المركزي  لنقل الجرحى حال وصولهم.

 

كما تم تجهيز 45 سيارة إسعاف بمستشفى العريش العام  ، لتحويل الجرحى الفلسطينيين الى المستشفيات والمعاهد الطبية بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم حسب الحالة الصحية للمصابين والجرحى الفلسطينيين .

 

1200 طبيب متطوع

ومن ناحية أخرى، صرح الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء، إنه تم التواصل مع د .عبد اللطيف الحاج مسئول العلاقات الخارجية بدائرة الشئون الصحية فى غزة للاستفسارعن احتياجات المستشفيات خلال استقبالها للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الهجوم الوحشى لدولة الاحتلال عليهم طوال الأسبوع الماضى وحتى الآن.

 

وأشار عبد الحى،  الى أن  د .عبد اللطيف أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات وجار تجهيزها والتى سيتم تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى  لجنة مصر العطاء التى تستقبل تبرعات المواطنين من الآن حيث تم فتح  باب التبرع فى مقر النقابة خلال إجازة العيد من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

 

هذا الى جانب  التبرع على الحسابات البنكية المنشورة على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة وسوف يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى لإدخال الشحنة الى غزة.

 

وتابع الأمين العام، ان هناك أيضا احتياجا لبعض الأطباء من التخصصات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة حتى الآن.

 

وسيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء من الذين أبدوا رغبتهم فى التطوع بالسفر الى غزة ،علمأ بأن 1200 طبيب قاموا بالتسجيل على موقع النقابة كمتطوعين منذ مساء أمس وحتى الآن.

 

وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال  قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب مرفقا بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر .

 


 

محافظة شمال سيناء الحكومة المصرية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني فتح معبر رفح قطاع غزة احلام

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