ضبط 5120 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منها.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5120) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2021) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(136) مخالفة السير بدون تراخيص و(15) مخالفة موقف عشوائى و(15) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

