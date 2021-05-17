أبو جريشة : تغيير 5 مدربين هذا الموسم أدى إلى عدم استقرار الإسماعيلي

علق علي أبو جريشة المشرف العام على الكرة بنادي الإسماعيلي على أداء الفريق هذا الموسم.

وقال أبو جريشة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تغيير 5 مدربين هذا الموسم أدى إلى عدم استقرار فني بالإضافة لعدم انسجام بين اللاعبين بسبب ذلك".

وتابع "لاعبو الإسماعيلي شعروا بالهدوء والاستقرار في الفترة الماضية بعد تولي إيهاب جلال القيادة الفنية وذلك سبب عودتهم للنتائج الجيدة".

وأضاف "مهمتنا في اللجنة الفنية عدم التدخل في مهام الجهاز الفني وهو ما يمنحهم الاستقرار وانعكس على اللاعبين".

وعن التألق الفترة الأخيرة أوضح "إيهاب جلال من أفضل مدربي الدوري المصري وهو من أبناء الإسماعيلي، نسعى لاستمراره الموسم المقبل".