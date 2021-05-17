ضبط سيارة نصف نقل محملة بمبيدات مجهولة المصدر في كفر الشيخ

ضبطت حملة تموينية بكفر الشيخ، سيارة نصف نقل يستقلها شخصان مُحملة بـ3500 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وذلك بإحدي قري مركز الحامول.

وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، بتشكيل حملة تموينية تضم الدكتور سامح البنا، ورضا صلاح، بإدارة الرقابة التموينية، للمرور علي الأسواق والمحال، لضبط المخالفين بدائرة مركز الحامول.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل، يستقلها شخصان، مُحملة بـ3500 عبوة مبيدات زراعية لـ 86 صنفاً من المبيدات مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو فواتير، ومنها مبيدات مدعمة خاص بوزارة الزراعة، محظور تداولها بالأسواق.

وتم التحفظ علي المضبوطات والسيارة، وتحرر المحضر رقم 1410 لسنة 2021م، جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.