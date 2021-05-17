تناولي ثمرة يوميا من الخيار لتحمى نفسك من هذه الأمراض

فوائد صحية غير متوقعه لتناول ثمرة يوميا من الخيار لصحتك فيعد الخيار من الخضراوات ذو قيمة غذائية عالية إليك فوائد تناول ثمرة يوميا من الخيار يقدمها موقع womenshealthmag إليك معلومات التغذية لكوب واحد من الخيار:

محاربة السرطان



يحتوي الخيار على مركبات مادة البوليفينول والتي قد تكون مفيدة في علاج السرطانات المرتبطة بالإستروجين كما يحتوى الخيار على أنواع أخرى من مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين والفلافونويد ، والتي تساعد في مكافحة الالتهاب وحماية الخلايا من الأمراض المزمنة.

الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.



يمكن أن يعرضك ارتفاع ضغط الدم لخطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية أو السكتة الدماغية أو ما هو أسوأ. نظرًا لأن الخيار يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم فقد يقلل من احتباس الماء الناجم عن الصوديوم وبالتالي يخفض ضغط الدم ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية .

هضم أسرع



تساعد الألياف في الخيار على تحسين صحة الأمعاء ومحاربة مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

وزن صحي.



لا يوجد طعام أو تمرين واحد مسؤول بمفرده عن فقدان الوزن أو الحفاظ عليه ، ولكن الخيار بالتأكيد هو إضافة رائعة لنمط حياة صحي غني بالدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون