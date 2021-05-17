صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

هناك العديد من الصور الغريبة الموجودة على الإنترنت، والتي يمكن أن تجعل المرء يتوقف عن التمرير ويلقي نظرة فاحصة عليها لشعوره بشئ خاطئ فيها، مثل هذه الصورة التي انتشرت مؤخرًا على تطبيق Reddit لفتاة بنصف جسد.

تركت صورة غريبة رواد مواقع التواصل في حيرة من أمرهم، حيث تظهر في الصورة فتاة داخل حديقة، لكنها تحمل نوع من الوهم البصري، مما يترك من يشاهدها مرتبكًا تمامًا.

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تقف الفتاة في الصورة الغريبة وسط مساحة مفتوحة، والغريب هو ظهور نصفها فقط، فهل يمكنك اكتشاف الوهم البصري، وإيجاد نصف الفتاة الآخر.

هل وجدتها؟ إذا كنت لا تزال تبحث عن إجابة، فدعنا نقدم لك التلميح، ألق نظرة فاحصة على "السور" الذي تقف الفتاة بجانبه، وستجد نصفها الآخر، فسطح السور يشبه الرصيف مما يجعله يبدو ملتحمًا.

حصد المنشور أكثر من 68.900 ألف صوت مؤيد وأطنان من ردود الأفعال المختلفة، من أجل تخمين الإجابة الصحيحة إلى الخلط التام بشأن الصورة.

وأثبت انقسام التعليقات أن الوهم البصري أربك مستخدمي الإنترنت تمامًا، فعند النظر إلى الصورة من الوهلة الأولى تعتقد أن نصف الفتاة السفلي مغروس في الأرض، لكن بالتمعن تكتشف أنها تقف بين السور والرصيف.