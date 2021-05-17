عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فتاة بنصف جسد
فتاة بنصف جسد

هناك العديد من الصور الغريبة الموجودة على الإنترنت، والتي يمكن أن تجعل المرء يتوقف عن التمرير ويلقي نظرة فاحصة عليها لشعوره بشئ خاطئ فيها، مثل هذه الصورة التي انتشرت مؤخرًا على تطبيق Reddit لفتاة بنصف جسد.

 

تركت صورة غريبة رواد مواقع التواصل في حيرة من أمرهم، حيث تظهر في الصورة فتاة داخل حديقة، لكنها تحمل نوع من الوهم البصري، مما يترك من يشاهدها مرتبكًا تمامًا.

اقرأ المزيد:

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور
 

تقف الفتاة في الصورة الغريبة وسط مساحة مفتوحة، والغريب هو ظهور نصفها فقط، فهل يمكنك اكتشاف الوهم البصري، وإيجاد نصف الفتاة الآخر.

هل وجدتها؟ إذا كنت لا تزال تبحث عن إجابة، فدعنا نقدم لك التلميح، ألق نظرة فاحصة على "السور" الذي تقف الفتاة بجانبه، وستجد نصفها الآخر، فسطح السور يشبه الرصيف مما يجعله يبدو ملتحمًا.

 

حصد المنشور أكثر من 68.900 ألف صوت مؤيد وأطنان من ردود الأفعال المختلفة، من أجل تخمين الإجابة الصحيحة إلى الخلط التام بشأن الصورة.

 

وأثبت انقسام التعليقات أن الوهم البصري أربك مستخدمي الإنترنت تمامًا، فعند النظر إلى الصورة من الوهلة الأولى تعتقد أن نصف الفتاة السفلي مغروس في الأرض، لكن بالتمعن تكتشف أنها تقف بين السور والرصيف.

 

مواقع التواصل الانترنت Reddit صورة الفتاة فتاة أخبار الترفيه اخبار المنوعات غريبة

موضوعات متعلقة

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

ترشيحاتنا

لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟.. 50 سرا عنها يجعلك تختمها يوميا

تغييرات في أسعار شيفروليه ايكونوكس موديل 2022.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

أبو جريشة : تغيير 5 مدربين هذا الموسم أدى إلى عدم استقرار الإسماعيلي

خير الأذكار.. ما تقوله بعد صلاة الفجر والصلوات المكتوبة

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

الشرطة السعودية تلقي القبض على 60 شخصا لهذا السبب

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ