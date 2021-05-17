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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع المشروبات لحرق الدهون وإصلاح ما أفسدته حلويات العيد

صدى البلد

كثيرة هى المشروبات  التى  تساعدك على التخلص من الوزن الزائد وإزالة السموم إذا كنت ممن أكتسبوا العديد من الكيلوجرامات الزائدة خلال رمضان والعيد.. إليك أبرز تلك المشروبات يقدمها موقع هيلث. 

7 فوائد لخل التفاح في إنقاص الوزن


ماء الليمون
 


لم يتم إثبات فاعلية ماء الليمون في زيادة التمثيل الغذائي أو إزالة السموم ولكن  عصير الليمون  من المشروبات على فيتامين سي الذي يمكن أن يحسن مناعتك ويزيد من امتصاص الحديد ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.


شاي الزنجبيل



 الزنجبيل من المشروبات التى تحتوى على مضادات الأكسدة  التي يمكن أن تساعد في منع تلف القلب والأوعية الدموية  بفضل مركب يسمى جينجيرول ، فإن الزنجبيل لديه القدرة على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول "الضار" .

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ماء الشمر
 


 ماء الشمر من المشروبات التى تساعد في تقليل عسر الهضم  بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في بذور الشمر 


خل حمض التفاح


المكون الرئيسي لخسارة الوزن في خل التفاح هو حمض الأسيتيك. يمكن لحمض الخليك أيضًا تحسين التمثيل الغذائي وتقليل مستويات الأنسولين وكبح الرغبة الشديدة. 


شاي الكمون
 

 إذا كنت تشعر بالثقل والانتفاخ ، فإن شاي الكمون من المشروبات يمكن أن يصنع المعجزات. يمكن للكمون أيضًا أن يخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول الضار ، مما قد يؤثر على قدرة الشخص على ممارسة الرياضة بأمان. 

المشروبات مشروبات الوزن الزائد ازالة السموم الكيلوجرامات الزائدة فيتامين سي

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