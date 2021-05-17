ضياء السيد: جلب الحضري لسيراميكا من اختياري وأراهن على حماسه ووجوده مكسب كبير

تحدث ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، عن وجود عصام الحضري كمدرب للحراس في الفريق .

وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "نريد الوصول لحتة بعيدة، وأحاول أن اكمل العمل الذي كان موجود قبلي، وان شاء الله يبقى في مشروع كبير في سيراميكا ونتمنى التوفيق".

وتابع: "جلب الحضري من اختياري أنا وأراهن على حماسه ووجوده مكسب كبير، محمد إبراهيم وصالح جمعة يعرفاني جيدا ولعبا معي في المنتخبات، ونريد الوصول بهما لأبعد حتة وسأحميهما من نفسهما ومن الهجوم".

وواصل ضياء السيد تصريحاته: "سيكون هناك قسوة على اللاعبين إذا لم يسيروا بالشكل الذي وضعه النادي، ونريد النجاح بهم مع الفريق، ونسير بخطى ثابته، وصالح جمعة لديه الشغف للعودة للمنتخب".

كما فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق المريخ السوداني، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء اليوم.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لخوض مباراة انبي بالجولة الثالثة والعشرين يوم ٢٦ مايو الجاري.