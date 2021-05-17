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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعشاب وتوابل خارقة لحرق الدهون تجول جسمك لمكينة حرق

صدى البلد

أعشاب وتوابل ثبت علميًا أنها تساعدك على إنقاص الوزن فهى  تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد جسمك على حرق الدهون بسرعة أكبر.إليك أبرزها وفقا لموقع prevention

 

الكركم



قد تساعد هذه التوابل لغناها بمادة الكركمين.على تعزيز عملية التمثيل الغذائي. تحتوي التوابل أيضًا على مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى ، من المساعدة في مكافحة مرض الزهايمر إلى إبقاء الهرمونات تحت السيطرة

 

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القرفة


تعمل القرفة على توازن السكر في الدم ، مما يساعد على كبح الرغبة الشديدة في الشعور بالشبع لفترة أطول.


 الفلفل الحار 

 

يرفع الفلفل الحار درجة حرارة الجسم ، مما يساعد على زيادة التمثيل الغذائي. في الواقع ، يمكن أن تساعدك إضافة التوابل إلى الطعام على حرق ما يصل إلى 100 سعر حراري لكل وجبة 

الكمون


ملعقة صغيرة واحدة فقط تضاف إلى واحدة من وجباتك في اليوم يمكن أن تساعدك على حرق ما يصل إلى ثلاثة أضعاف دهون الجسم 

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زنجبيل


مثل القرفة ، يساعد الزنجبيل في التحكم في نسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في منع ارتفاع مستويات الجلوكوز بعد تناول وجبة غنية بالسكر أو الكربوهيدرات. 

ابشر الزنجبيل الطازج في البطاطس المقلية أو فوق السمك المشوي أو في سلطة الفواكه أو الشاي.

 

الثوم


قد يسبب رائحة كريهة الرائحة ، لكن تناول المزيد من هذه العشبة يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون.

فلفل اسود


مثل الزنجبيل ، يحتوي الفلفل الأسود على الكثير من خصائص حرق الدهون. كما ثبت أن التوابل تمنع تكوين خلايا دهنية جديدة.

الحبهان


يساعد على زيادة درجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي وإنقاص الوزن.

توابل أعشاب التمثيل الغذائي حرق الدهون الكركم

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