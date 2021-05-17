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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتعاشة في فنادق الغردقة خلال أيام العيد

خروج عدد كبير من
خروج عدد كبير من اليخوت البحرية خلال اجازىة العيد

توافد الآلاف من الزوار الى مدن البحرالاحمر ورحلات محافظات الصعيد على مدينة الغردقة خلال ايام العيد وكان هناك اقبال ملحوظ من قبل القادمين من مختلف محافظات مصر فيما اعلنت عدد من الفنادق وصول نسب الاشغال بها ل 100%ولجأ البعض الاخر لرفع الاسعار حيث تجاوزت الليلة فى الفنادق ال5 نجوم 1200 جنية لليله للغرفة الزوجية.

ورفعت فنادق مدينتي الغردقة ومرسى علم، شعار "كاملة العدد" خلال فترة العيد مع الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والسياحة، بعملية تشغيل الفنادق والإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى 15 رحلة طيران دولية سياحية، بينها 10 رحلات قادمة من المطارات البولندية، ضمن 48 رحلة طيران دوليّة من جنسيات مختلفة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى، حسب تفاصيل جدول تشغيل الرحلات بمطار مرسى علم الدولي.

 

وبدأت رحلات أمس بوصول 3 رحلات من مطار براغ التشيكى، وتعقبها 10 رحلات من بولندا، ثم رحلة من مولدوفيا وأخرى من أوكرانيا، وسيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم السماح لأى سائح بالدخول إلا بعد التأكد من سلبيته لفيروس كورونا من خلال تحليل الـpcr.

ومن قال جانبة عصام على الخبير السياحى قال أن الفنادق تشهد ارتفاعًا في نسب الإشغال وهناك فنادق أعلنت عدم استقبالها حجوزات بسبب وصولها للحد المسموح به من الاشغال وهو نسبة 50% من عدد الغرف بالفندق كما حددت غرفة المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أنه حدث تأثير لنسب الاشغالات ببعض الفنادق بسبب قرار منع سير الحافلات السياحية بين المحافظات.

وأشار إلى أن فنادق البحر الأحمر تشهد حالة من الانتعاشة بسبب السياحة الداخلية في تلك الفترة، وخاصة بعد تطعيم العاملين بالفنادق السياحية بلقاح كورونا، مؤكدًا أن الفنادق تلتزم بقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والتنبية على النزلاء بالالتزام بتلك الإجراءات لحمايتهم من خطر الإصابة، مشيدًا بجهود الدولة في تلقيح العاملين بالقطاع السياحي بعد إعلان مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر الانتهاء من تلقيح جميع العاملين بالقطاع بمختلف مدن المحافظة.

البحر الأحمر الغردقة الفنادق السياحية عيد الفطر

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