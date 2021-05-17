انكسار الموجة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بعد إجازة العيد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من رصدتها صور الأقمار الصناعية على شمال الصعيد وبالأخص المنيا وهذا مع دخول الشماليات الغربية التى عملت على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة و الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية .

واكد أن اليوم يشهد أجواء حارة علي القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد من المتوقع ان تكون درجات الحرارة ٣٢ درجة وان ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا؛ كما تنشط الرياح خلال اليوم لتعطي شعور افضل بدرجة الحرارة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة على البلاد، اليوم الاثنين، حيث تتراجع درجات الحرارة مجدداً بعد الارتفاع المؤقت في الدرجات الذي تشهده البلاد اليوم، الأحد، لتسجل تراجع بمعدل نحو 7 درجات على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما يظل جنوب البلاد وجنوب الصعيد فوق حاجز 40 درجة.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .



أما حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .







وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

الاسكندرية 26 19

وادى النطرون 32 18

طنطا 32 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 19

بلطيم 30 17

مطروح 24 19

السلوم 23 18

سيوة 31 18

بورسعيد 26 21

دمياط 25 20

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 21

الاسماعيلية 30 20

السويس 31 21

العريش 24 19

رفح 24 19

رأس سدر 30 21

نخل 31 17

نويبع 31 23

طابا 30 21

كاترين 28 18

الطور 37 22

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 34 21

بنى سويف 33 21

المنيا 33 23

أسيوط 34 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

ادفو 41 26

أبوسمبل 40 24

الوادى الجديد 41 20

شلاتين 38 25

ابو رماد 38 24

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 25

