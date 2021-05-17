عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

كورونا
كورونا

نفى فيروس كورونا المستجد، أسطورة عدم إصابته للأطفال، بعدما هاجم بوحشية الرضع والصغار في البرازيل، مسجلًا أعداد مرتفعة من الإصابات والوفيات.

 

وقد أوضح الخبراء أن نظام المستشفيات المثقل بالبرازيل وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية من بين الأسباب التي تجعل الرضع والأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بمعدلات مرتفعة.

 

فمنذ بداية الوباء، توفي 832 طفلاً في سن الخامسة أو أقل بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوزارة الصحة البرازيلية.

اقرأ المزيد:

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور
 

البيانات القابلة للمقارنة نادرة في البلدان الأخرى بسبب تعقب تأثير الفيروس بشكل مختلف، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضم عددًا أكبر بكثير من السكان مقارنة بالبرازيل، وعدد وفيات أعلى من فيروس كورونا، توفي 139 طفلاً في سن الرابعة وما دون.

 

تقول الدكتورة «فاطمة مارينيو» عالمة الأوبئة في جامعة ساو باولو، إن العدد الرسمي لوفيات الأطفال في البرازيل ربما يكون أعلى بكثير من العدد المعلن رسميا، لأن الافتقار إلى الاختبارات على نطاق واسع يعني أن العديد من الحالات لا يتم تشخيصها بدقة.

 

وتقدر الدكتورة فاطمة، التي تقود دراسة إحصاء عدد الوفيات بين الأطفال بناءً على كل من الحالات المشتبه بها والمؤكدة، أن عدد وفيات الأطفال يصل إلى أكثر من 2200 حالة وفاة دون سن الخامسة منذ بداية تفشي الوباء، بما في ذلك وفاة أكثر من 1600 رضيع في عمر أقل من عام.

 

يتفق الخبراء في البرازيل وأوروبا والولايات المتحدة على أن عدد وفيات الأطفال بسبب فيروس كورونا في البرازيل يبدو مرتفعًا بشكل خاص.

 

يقول الدكتور «شون أوليري» نائب رئيس لجنة الأمراض المعدية في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وأخصائي أمراض الأطفال المعدية في جامعة كولورادو أنشوتز، بأن هذا العدد مفاجئ وأعلى بكثير مما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية. 

images - 2021-05-17T055842.264
images - 2021-05-17T055842.264
البرازيل الصحة وزارة الصحة الولايات المتحدة فيروس كورونا كورونا وفيات الرعاية الصحية مستشفيات طفل أطفال إصابات الولايات المتحدة الامريكية وفاة اصابة الوباء كورونا في البرازيل الأمريكي الإصابات تفشي الوباء البيانات وزارة الصحة البرازيلية اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلا

يجب عدم تجاهلها فوراً .. أخطاء تؤدي إلى تلف المحرك

هل التوبة والاستغفار يغنيان عن قضاء الصلاة الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

انكسار الموجة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بعد إجازة العيد

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

مواعيد عمل المترو الجديدة بعد العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

الجرام يقترب من 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد إجازة العيد اليوم الاثنين

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ