فوائد صحية وجمالية غير متوقعة لزيت جوز الهند تعرفي عليها

فوائد صحية وجمالية غير متوقعه لإستخدام زيت الخروع لصحتك إليك أبرز الفوائد الصحية المحتملة من استخدام زيت الخروع يقدمها موقع prevention

1. استخدمه كملين



زيت الخروع ملين طبيعى يساعد على تحفيز بطانة القولون لطرد الفضلات بشكل أسهل. ويمكن للبالغين تناول من 1-3 ملاعق صغيرة في جرعة واحدة ، مع الراحة بين 6-12 ساعة أو أقل



2. مرطب للبشرة



يحتوي هذا الزيت النباتي على أحماض دهنية مفيدة تعمل على الاحتفاظ بالرطوبة في بشرتك فهو يتغلغل بعمق في الجلد وقد يساعد في زيادة إنتاج الإيلاستين والكولاجين . هذه هي المركبات التي تحافظ على بشرتك ناعمة ومرنة. قد يساعد استخدام الزيت في تقليل ظهور الخطوط الصغيرة والتجاعيد.

3. تعزيز صحة الشعر



الزيت مصدر غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي يمكن أن تحمي وتقوي شعرك. كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من جفاف فروة الرأس وقشرة الرأس. مرة أخرى ، اختبر قليلاً على فروة رأسك فقط في حال كانت بشرتك حساسة للغاية.

إذا كانت خصلات شعرك مموجة أو مجعدة ، اخلطي بضع قطرات من الزيت في البلسم المعتاد. يمكنك أيضًا استخدامه كبلسم أسبوعي عميق بمنشفة دافئة لمدة 20 دقيقة - بعد ذلك ، اغسلي بالشامبو كالمعتاد.

4 .رموش أطول

بغض النظر عن نوع شعرك ، فعادة ما يكون زيت الخروع آمنًا ومفيدًا.

للحصول على حواجب أكثر صحة ، استخدمي فرشاة مكياج صغيرة لوضع القليل من الزيت على كل حاجب. يمكنك أيضًا استخدامه على رموشك ؛ احرص على عدم دخوله في عينيك.