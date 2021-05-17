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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل انخفاضا في إصابات فيروس كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 281 ألفا و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 4106 حالة وفاة.

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الهند تؤكد صحة تقارير عن التخلص من جثث لضحايا كوفيد-19 في نهر بولاية أوتار براديش

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خبير بيولوجى : الهند سجلت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 300 ألف إصابة جديدة

وأكدت حكومة ولاية أوتار براديش الهندية أمس الأحد، تقارير صحفية تحدثت عن اكتشاف مئات الجثث المدفونة على ضفاف نهر وسط ترجيح بأنها جثث أشخاص توفوا بمرض كوفيد-19.


وقالت الحكومة ، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز، إنه تم العثور على جثث ضحايا كوفيد -19 ملقاة في بعض الأنهار الهندية في أول اعتراف رسمي بممارسة مقلقة قالت إنها قد تنبع من الفقر والخوف من المرض في القرى.


وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية قدرت عدد الجثث التي تم العثور عليها بـ 300 جثة أمس السبت في مدينة براياجراج بالولاية الهندية. 
 

وقال ضابط شرطة كبير يدعى كيه. بي. سينغ إن السلطات حددت المنطقة على أنها منطقة لحرق جثث المتوفين جراء جائحة كوفيد-19 مضيفا أن الشرطة لن تسمح بأي عمليات دفن أخرى على طول النهر. 
 

وشكك نافنيت سيجال المتحدث باسم حكومة الولاية اليوم الأحد في تقارير أفادت بأن أكثر من ألف جثة دفنت على طول ضفاف النهر. 
 

وقال راميش كومار سينغ وهو عضو في منظمة تساعد في حرق الجثث إن الناس يلقون بها في الأنهار بسبب ارتفاع الأسعار في أداء الطقوس ونقص الأخشاب. 
 

يأتي ذلك في وقت تٌكافح فيه الهند للتعامل مع الموجة المستمرة للفيروس، وتكبدت ولايتا أوتار براديش وبيهار أكبر قدر من الخسائر. 

الصحة الهندية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصحة العالمية أزمة الهند مع كورونا

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