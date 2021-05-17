مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم الاثنين
تقام اليوم الاثنين عددا من مباريات دوري الدرجة الثانية المصري لحسم مقاعد التأهل الي الدوري الممتاز.
مواعيد دوري الدرجة الثانية المصري
الترسانة X الداخلية – الساعة الرابعة عصرا
طنطا X القناة – الساعة الرابعة عصرا
السكة الحديد X جمهورية شبين – الساعة الرابعة عصرا
بتروجت X زد اف سي – الساعة الرابعة عصرا
الفيوم X طهطا – الساعة الرابعة عصرا
النجوم X سرس الليان – الساعة الرابعة عصرا
المريخ X منتخب السويس – الساعة الرابعة عصرا
كوكا كولا X الزرقا – الساعة الرابعة عصرا
بورتو السويس X النصر – الساعة الرابعة عصرا