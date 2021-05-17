حدث ليلا| أول تعليق من الرئيس السيسي عن الوضع في غزة.. قرارات نارية لمجلس الأهلي.. قرار جديد من السعودية بخصوص السفر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل بصفة عاجلة لوقف العنف وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في غزة والقدس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 901 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 181478 حالة حتى اليوم.

في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول اتصالاً بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، تلقى الوزير سامح شكري، مساء أمس الأحد، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان.

أعلن الطيران المدني السعودي، اليوم الإثنين، رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج رسميا، وفق الإجراءات الاحترازية.

اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي مساء أمس الأحد – برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، واتخذ عددا من القرارات الهامة ، وتغييرات كبيرة في المناصب الإدارية داخل القلعة الحمراء .

انتهت أيام الإجازة التي أعلنتها الدولة لـ البنوك ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية أمس الأحد، لتبدأ مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة اليوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021، بعد انتهار عيد الفطر المبارك.

تبدأ اليوم الاثنين 17-5-2021، مواعيد عمل المترو الجديدة بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر 2021.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على ضرورة ممارسة الجميع لعقيداتهم دون خوف أو مضايقة أو عنف.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 100 غارة جوية متتالية وعنيفة على مدينة غزة ومحيطها خلال نصف ساعة فقط.