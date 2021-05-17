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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| أول تعليق من الرئيس السيسي عن الوضع في غزة.. قرارات نارية لمجلس الأهلي.. قرار جديد من السعودية بخصوص السفر

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

 

الرئيس السيسي عن الوضع في غزة : نعمل بشكل عاجل على عودة الهدوء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل بصفة عاجلة لوقف العنف وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في غزة والقدس.

 

الصحة: تسجيل 1201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و58 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج  901 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 181478 حالة حتى اليوم.

 

للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.. شكري يتلقى اتصالاً من نظيره القطري

في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول اتصالاً بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، تلقى الوزير سامح شكري، مساء أمس الأحد، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان.

 

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

أعلن الطيران المدني السعودي، اليوم الإثنين، رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج رسميا، وفق الإجراءات الاحترازية.

 

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي مساء أمس الأحد – برئاسة الكابتن محمود الخطيب  ، واتخذ عددا من القرارات الهامة ، وتغييرات كبيرة في المناصب الإدارية داخل القلعة الحمراء . 

 

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

انتهت أيام الإجازة التي أعلنتها الدولة لـ البنوك ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية أمس الأحد، لتبدأ مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة اليوم الاثنين  الموافق 17 مايو 2021،  بعد انتهار عيد الفطر المبارك.

 

اليوم بدء تطبيق مواعيد عمل المترو الجديدة بعد العيد

تبدأ اليوم الاثنين 17-5-2021، مواعيد عمل المترو الجديدة  بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر 2021.

 

بايدن: نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على ضرورة ممارسة الجميع لعقيداتهم دون خوف أو مضايقة أو عنف.

 

جريمة للاحتلال.. أكثر من 100 غارة إسرائيلية على قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 100 غارة جوية متتالية وعنيفة على مدينة غزة ومحيطها خلال نصف ساعة فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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