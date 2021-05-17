عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كلوب بعد هدف أليسون في شباك ويست برومتش

صدى البلد

تعادل فريق ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”إذا سجل أوليفيه جيرو هذا الهدف سيقول الجميع إنه هدف من طرازٍ عالمي، ومع قيام أليسون بهذا الأمر علينا أن نقول الأمر نفسه”.

وتابع مُدرب الريدز حديثه بالقول :”لقد صنعنا الفرص، وكُنا نحتاج الهدف في النهاية، يا له من هدفٍ عالمي ومُذهل، التقنية التي جاء بها كانت مُذهلة”.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٦٠ نقطة، فيما يحتل وست بروميتش المركز التاسع عشر برصيد ٢٦ نقطة

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلا

يجب عدم تجاهلها فوراً .. أخطاء تؤدي إلى تلف المحرك

هل التوبة والاستغفار يغنيان عن قضاء الصلاة الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

انكسار الموجة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بعد إجازة العيد

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

مواعيد عمل المترو الجديدة بعد العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

الجرام يقترب من 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد إجازة العيد اليوم الاثنين

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ