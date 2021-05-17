أول تعليق من كلوب بعد هدف أليسون في شباك ويست برومتش

تعادل فريق ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”إذا سجل أوليفيه جيرو هذا الهدف سيقول الجميع إنه هدف من طرازٍ عالمي، ومع قيام أليسون بهذا الأمر علينا أن نقول الأمر نفسه”.

وتابع مُدرب الريدز حديثه بالقول :”لقد صنعنا الفرص، وكُنا نحتاج الهدف في النهاية، يا له من هدفٍ عالمي ومُذهل، التقنية التي جاء بها كانت مُذهلة”.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٦٠ نقطة، فيما يحتل وست بروميتش المركز التاسع عشر برصيد ٢٦ نقطة