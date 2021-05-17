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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف مدفعي وغارات عنيفة.. تفاصيل الساعات الماضية في قطاع غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قصف مدفعي على المناطق الحدودية شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

فيما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة على مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة.

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلا

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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 9 مقار لحركة حماس بقطاع غزة

كما أعلنت شركة كهرباء غزة، عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع في غالبية أنحاء مدينة غزة، نتيجة غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي العنيفة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلا و34 امرأة.

وذكرت السلطات الصحية في فلسطين أن القصف الإسرائيلي على القطاع أعاق عمل المستشفيات وعرض حياة الكثيرين للخطر.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم قصف عنيف للغاية على قطاع غزة، حيث قام بـ أكثر من 100 غارة على القطاع خلال دقائق. 

فيما دعت حركة فتح الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى إضراب عام في الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء احتجاجا على هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف مسؤول أمني إسرائيلي أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال في تصريح لقناة "12" الإسرائيلية، إنه "بناء على جلسة الكابينيت التي عقدت اليوم، يقدر أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".

وتابع: "نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام".

وأشار إلى أن مسؤولين في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقدرون انتهاء المعركة عن طريق الوساطة المصرية وبدون فرض شرط إعادة جثامين الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على ضرورة ممارسة الجميع لعقيداتهم دون خوف أو مضايقة أو عنف.

وقال بايدن: "يجب أن يستطيع الجميع ممارسة عقيدتهم بكرامة دون خوف أو مضايقة أو عنف وسوف ندافع عن هذا الحق للجميع".

وأضاف: "نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان، وستواصل إدارتي إشراك الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الإقليميين للعمل نحو تهدئة مستدامة".

فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 100 غارة جوية متتالية وعنيفة على مدينة غزة ومحيطها خلال نصف ساعة فقط.

وتعد هذه الغارات هي الأعنف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف مقر الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تحاول إصابة منصة الغاز في حقل تمار بالداخل المحتل بالصواريخ.

وقالت الصحيفة إنه خلال الأسبوع الماضي، أطلقت حركة حماس العشرات من الصواريخ باتجاه منصة تمار للغاز الطبيعي الإسرائيلية، والتي تم تفريغها من الوقود وتم إيقافها مؤقتًا في بداية التصعيد.

وأضافت أنه لم يقترب أي من هذه الصواريخ من ضرب المنصة، المحمية ببطارية القبة الحديدية المضادة للصواريخ المحمولة على متن السفن وأنظمة دفاعية أخرى. نظرًا لأن الصواريخ التي يتم إنتاجها في القطاع ليست ذخائر دقيقة التوجيه، فمن المستبعد جدًا أن تضرب المنصة على الإطلاق، وهو هدف صغير للغاية ليتم ضربه من الساحل.

وتابعت أنه يمكن للمركبات الجوية غير المأهولة التي تحمل متفجرات، مثل تلك التي أسقطتها طائرة مقاتلة من طراز F-16 فوق البحر الأسبوع الماضي، استهداف الحفارة بشكل أكثر فاعلية، مما يتطلب دفاعات جوية كبيرة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت الصحيفة أنه بشكل عام، نجحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي في منع جميع محاولات حماس لاستخدام قدراتها البحرية ضد أهداف إسرائيلية في البحر وعلى الشاطئ.

وزعمت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم البنى التحتية البحرية وأسلحة الحركة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك عدد من الغواصات المستقلة التي طورتها حماس في السنوات الأخيرة، كل منها قادرة على حمل 30 كيلوجرامًا (66 رطلاً) من المتفجرات وتوجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). على الرغم من أن جيش الاحتلال يعتقد أن المزيد من الأسلحة ربما لا تزال في حوزة حماس. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غارة جوية انقطاع التيار الكهربائى لصحة الفلسطينية

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