أخبار الرياضة.. الزمالك يعلن رفضه خوض مباراة فاصلة أمام الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية نستعرضها على النحو التالي ..

علق طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة نهائية وفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 1999 في 26 مايو الجاري.

تعادل فريق ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تقام اليوم الاثنين عددا من مباريات دوري الدرجة الثانية المصري لحسم مقاعد التأهل الي الدوري الممتاز.

أكد الملياردير السويدي دانييل إيك، رئيس منصة “ سبوتيفاي” العالمية للأغاني، أن نادي ارسنال الإنجليزي رفض عرضه لشراء النادي.