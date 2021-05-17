أخبار الرياضة.. الزمالك يعلن رفضه خوض مباراة فاصلة أمام الأهلي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية نستعرضها على النحو التالي ..
طارق يحيي : لن نلعب مباراة فاصلة أمام الأهلي.. إحنا كنا بنلعب على لائحة معروفة
علق طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة نهائية وفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 1999 في 26 مايو الجاري.
أول تعليق من كلوب بعد هدف أليسون في شباك ويست برومتش
تعادل فريق ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم الاثنين
تقام اليوم الاثنين عددا من مباريات دوري الدرجة الثانية المصري لحسم مقاعد التأهل الي الدوري الممتاز.
ملاك أرسنال يرفضون عرضًا لشراء النادي من ملياردير سويدي
أكد الملياردير السويدي دانييل إيك، رئيس منصة “ سبوتيفاي” العالمية للأغاني، أن نادي ارسنال الإنجليزي رفض عرضه لشراء النادي.