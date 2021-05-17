أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يوفر قريبا ميزة وضع الاختفاء.. واحذر هذه التطبيقات تخترق حساباتك البنكية

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

وضع الاختفاء.. واتسآب يوفر قريبا ميزة جديدة للخصوصية



يعمل تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب على عدد من الميزت الجديدة لمستخدميه بعد تطبيق شروط الخصوصية الجديدة، منها ميزة disappearing mode أو وضع الاختفاء وذلك لتمكين المستخدمين من خصوصية أكبر.

آبل توفر أجهزة iPad Pro للمستخدمين قبل 21 الجاري



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية ستوفر أجهزة آيباد iPad Pro للمستخدمين الذين قاموا بإجراء طلب الحجز عليها قبل 21 مايو المقبل، وذلك بعد أسابيع قليلة منذ الإعلان عنها رسميا فى حدث Spring Loaded فى 20 أبريل الماضى.

احذر هذه التطبيقات.. تخترق حساباتك البنكية



حذر عدد من الباحثين فى مجال الأمن الإلكترونى، المستخدمين من أكثر من 150 تطبيقا لتداول العملات المشفرة مثل البيتكوين والدجكوين والإيثيريوم، وغيرها وذلك حتى لا يقعوا ضحية للاختراق وسرقة أموالهم.

تسريبات تكشف قدرات كارت الشاشة Radeon RX 6600 و 6600XT من شركة AMD



تستعد شركة AMD للمعالجات وأشباه الموصلات إطلاق مجموعتها القادمة من كارت الشاشة Radeon RX 6600 و كذلك Radeon 6600XT، والتى ستأتى بتقنيت جديدة للغاية تختلف عن سابقتها، وذلك حسبما كشفت عدد من التسريبات.



بسعر رخيص.. سامسونج تستعد لإطلاق تابلت Galaxy Tab S7 FE.. مواصفات



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تستعد فى شهر أغسطس القادم للإعلان عن جهاز تابلت Galaxy Tab S7 FE من الفئة المتوسطة، حيث سيصدر بنسختى الجيل الرابع والخامس للاتصالات 4G و 5G .