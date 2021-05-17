كوريا الجنوبية تسجل 619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين تسجيل 619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 132 ألفا و290 حالة.



وقالت الوكالة -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)- إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1903 حالات، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات يبلغ حاليا 151 شخصا.