بـ الكاجوال.. ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة كاجوال لافته.

وتألقت ملك أحمد زاهر، بجاكيت أنيق ولافت باللون الأخضر الفاتح الذى يبرز عن جمالها واناقتها، ووضعت حزام على الخصر ليكشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر في الماكياج على الألوان الناعمة للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم لإكمال ظهورها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ووضعت إكسسوارات على الشعر باللون الأبيض.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع عقد حول الرقبة، وقرط بسيط.