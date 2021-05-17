أوكرانيا تسجل 2136 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم /الاثنين/ تسجيل ألفين و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2 مليون و156 ألف حالة.



وأضاف ستيبانوف -عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية- أنه تم تسجيل خلال الساعات الـ24 الماضية 109 حالات وفاة مرتبطة بالجائحة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 48 ألفا و184 حالة.



يذكر أنه تعافى منذ بدء جائحة كورونا في أوكرانيا مليون و864 ألفا و593 شخصا، فيما تم تطعيم 2230 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ضد فيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس التاجي في البلاد أكثر من 940 ألف شخص منذ تفشي الوباء.