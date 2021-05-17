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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض واضح في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج “صباح البد” المذاع على قناة “صدى البلد" تقريرا مفصلا عن طقس اليوم الاثنين 17-5-2021.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس اليوم، الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، ويكون الطقس معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

 

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من  جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

القاهرة العظمى 32 والصغرى 20 
الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 
مطروح العظمى 24 والصغرى 19 
دمياط العظمى 25 والصغرى 20 
بورسعيد العظمى 26 والصغرى 21 
السويس العظمى 31 والصغرى 21 
العريش العظمى24 والصغرى 19
 

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