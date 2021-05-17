كيفية عمل الطحينة الجاهزة.. بـ4 وصفات مختلفة

تعد الطحينة من أنواع السلطات الشهية والمميزة، والتي يفضل العديد من الأشخاص تواجدها على مائدة الطعام بشكل دائم، كما تتميز الطحينة بطريقة إعدادها السهلة والخفيفة.

وإليكم طريقة تحضير الطحينة بوصفات مختلفة وشهية.

كيفية عمل الطحينة الجاهزة

مقادير الطحينة

زيت زيتون

عصير ليمون

طحينة

ملح

خل



طريقة تحضير الطحينة



* نضع زيت زيتون وعصير ليمون وطحينة وملح وخل ونفرمهم جيدا في الكبة

* نضيف قليل من الماء ونفرم مرة اخرى وتقدم باردة

كيفية عمل الطحينة

مقادير الطحينة



كوب سمسم محمص

كوب فول سوداني محمص

كوب دقيق

كوب زيت



طريقة تحضير الطحينة



* يطحن السمسم ويوضع فى الخلاط

* يطحن الفول السودانى ويضاف فى الخلاط

* يضاف الزيت والدقيق ويقلب ويحفظ فى برطمان نظيف جاف حتى الإستخدام



طريقة عمل الطحينة للمشويات

مقادير سلطة طحينة



طحينة

زبادي

ثوم

فلفل حار

شطة

كمون

زيت زيتون

خل

عصير الليمون

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء

باذنجان مشوي



طريقة تحضير سلطة طحينة



* يخلط الثوم والفلفل الحار والشطة وكمون وزيت زيتون وخل وطحينة وزبادي

* نضيف عصير الليمون وملح وفلفل وتوضع في طبق التقديم مع رشة زيت زيتون

* يمكن اضافة الباذنجان المشوي مع كزبرة خضراء ويقلب ويقدم مع رشة زيت زيتون

طريقة عمل الطحينة الخام

مقادير الطحينة البيتي



كوب سمسم

ربع كوب زيت ذرة



طريقة تحضير الطحينة البيتي



* ضعي السمسم في الكبة الكهربائية واضربيه جيدا

* ضيفي زيت الذرة واخلطي جيدا

وصفة أخرى

مقادير سلطة حمص بالطحينة والخيار



نصف كيلو حمص مسلوق

طماطم مفرومة ناعم

3 حبة مخلل خيار مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

2 فص ثوم مهروس

100 جرام طحينة

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

100 جرام ثلج ملح

ربع ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود



طريقة تحضير سلطة حمص بالطحينة والخيار



* تخلط كل المكونات في الكبة وتتبل وتقدم وتزين بالطماطم المفرومة

وصفة أخرى

مقادير سلطة بابا غنوج بالطحينة



باذنجان مقلي

طحينة

راس ثوم مشوي

خل

عصير ليمون

زبادي او رايب

بقدونس

فلفل حار

فلفل الوان مشوي

شطة

زيت زيتون



طريقة تحضير سلطة بابا غنوج بالطحينة



* في الكبة، يضرب الفلفل الحار والكمون والشطة والثوم المشوي والفلفل الألوان والخل وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل مع الطحينة والباذنجان والزبادي

* ويقدم باردا مع البقدونس