ضحايا متحرش طنطا: "عاكسنا بألفاظ سيئة ودعانا لركوب سيارته الملاكي"

أكدت دعاء محمد طالبة بكلية الآداب بجامعة طنطا لأن قائد السيارة الملاكي ماركة فيات ١٣٢ في الثلاثين من عمره حاول مداعبتي وبرفقتي زميلتي أثناء السير. معا بطريق شارع البحر الرئيسي أمام أبواب كلية التربية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأضافت الفتاة انها فوجئت بقيام الشاب بخلع بنطاله خلال جلوسه بسيارته الملاكي . وتابعت الفتاه وهي تروي تفاصيل واقعة التحرش بقولها "دعاني للركوب بسيارته بألفاظ سيئة ورفضت الانصياع لدعواته" .

وشددت الفتاة علي حرصها الكامل علي توثيق لحظات التحرش من خلال التصوير بموبايلها الخاص ونشر مقطع الفيديو للجميع للحذر من نواياه السيئة حفاظا علي صالح فتيات طنطا .

من ناحية أخري كشفت "ي.م" فتاه في بدايات العقد الثالث من عمرها ان العديد من الشباب وخاصه ذاك الشاب الذي ظهر وجه بالفيديو كثيرا ما يتردد علي نفس مكان التصوير بشكل دوري يوميا للجذب انتباه العديد من الفتيات من طالبات كلية التربية أو طالبات المرحلة الثانوية .

من ناحية أخري أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة استغاثة فتاة بطنطا من واقعة تحرش أحد قائدي السيارات بها ومحاولته استدراجها إلي مكان غير معلوم .



وشدد المحامي العام علي سرعه سماع أقوال الفتاه وأي شهود عيان حول أوصاف الشاب وسرعه ضبط المباحث له ومحاسبته قانونيا .

في المقابل أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية بدء جهود ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع ضباط مباحث المرور لفحص أرقام السيارة رقم "ع ص ق ٦٣١٤" واستدعاء مالكها وقائدها للعرض علي النيابة العامة .

وتابع المسئول الأمني أن ضباط الشرطة بدائرة قسم أول طنطا تواصل جهودها في الساعات الاولي من صباح اليوم لتحديد هويه الشاب لضبطه وتقديمه للعدالة .

وتابع المسئول الأمني أن عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالغربية تقدموا باستغاثات رسمية إلي الجهات المعنية للمطالبة بالقصاص للحق الفتاه وضبط قائده سيارة ماركة فيات ١٣٢ الذي حاول مراوغه الفتاه حال انتظاره أمام أبواب كلية التربية المقابلة لديوان محافظة الغربية بشارع البحر .