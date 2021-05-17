مركز الأهرام للدراسات يوضح مدى تطور العلاقات المصرية الفرنسية

مصر وفرنسا

قال بهاء محمود، الباحث في الشئون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات، إن العلاقات الفرنسية المصرية بدأت على المستوى السياسي، حيث إن فرنسا كانت الداعم الوحيد تقريبا فى الدول الكبرى الأوروبية الثلاثة التى اتخذت مسارا مؤيدا لثورة 30 يونيو.



وأضاف "محمود" خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تعاون واضح بين فرنسا ومصر بدأ بصفقات التسليح ثم الوقوف بجانب مصر فى تلك المسألة في ظل اعتراض دول كثيرة، موضحا أن فرنسا لها مشروع فى مكافحة الإرهاب فى غرب أفريقيا.



وتابع أنه كان هناك توافق بين مصر وفرنسا على التسوية السياسية الليبية، وكذلك الوضع فى البحر المتوسط وفى أزمة التنقيب، لافتا إلى أن كل تلك المسائل تصب فى مقترح الشراكة القوية بين الدولتين على مستوى كل الملفات الحيوية.



وأكد أن طبيعة أى دولة كبرى أو عظمى يجب أن يكون لها تحالفات إقليمية أو مع كبار المنطقة التى تريد أن يكون لها موضع قدم بها، متابعا أنه فى حين حدوث عكس ذلك ولا يوجد للدولة نفوذ سياسي أو شركاء أمر مستبعد وغير منطقى.



