الديناصورات عاشت على أرض مصر.. شاهد

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقريرا عن الصحراء السوداء التي تعد أرضا للديناصورات والبراكين.



الصحراء السوداء هي صحراء تقع في مصر في محافظة الوادي الجديد، والتي تبتعد الصحراء السوداء قليلاً عن شمال الصحراء البيضاء، لكنها قريبة من الواحات البحرية أكثر من واحة الفرافرة.



وأوضح التقرير أن الجبال تآكلت لتغطي الصحراء بطبقة من المسحوق الأسود والصخور مما منح المكان اسمه. وعند طرف الصحراء السوداء توجد تلال بركانية سوداء ثارت منذ عصور ماضية.



ولفت التقرير إلى أنه عام 2010 أعلن أن منطقتي الصحراء السوداء والواحات البحرية محميات طبيعية بسبب غناها وتنوعها البيولوجي كمنطقة أبحاث علمية عالمية، حيث اكتشاف بها ثاني أضخم هيكل لديناصور في العالم بالقرب من جبلي الدست والمغرفة.

ونوه التقرير إلى أن جبل الإنجليز هو الأشهر على الإطلاق ويعتبر مزارا سياحيا يتوجه إليه السياح لزيارة بقايا أطلال تعود إلى الحرب العالمية الأولى.



