مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسة يداها سلك عاري أثناء لهوها بمنزلها بقرية الدواير التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من إدارة النجدة مفاده مصرع طفلة بمنزلها بقرية الدوير دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع (جنى ناصر - 4 سنوات - وتقيم بقرية الدواير)، صعقًا بالكهرباء، وبسؤال والدتها (سحر ح ب - 36 سنة - ربة منزل)، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.