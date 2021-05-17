25 ألف وحدة..حدائق أكتوبر يعلن البدء فى تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إنه تم البدء في تنفيذ ٢٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"، ودخول عصر الأبراج لمدينة حدائق أكتوبر من خلال البدء في تنفيذ ٧٤ برجاً بمنطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، حيث تم صب كميات خرسانة عادية ومسلحة تجاوزت الـ4 آلاف م٣، بمشروعات سكن لكل المصريين والأبراج على طريق الواحات، تنوعت بين صب قواعد عادية ومسلحة وأعمال خرسانات متنوعة.

وأضاف رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه تم خلال شهر رمضان تسليم 981 وحدة سكنية بمختلف المشروعات (الإسكان الاجتماعي - سكن مصر - دار مصر)، كما تم رفع كفاءة وصيانة 20 ألف م٢ من الطرق الرئيسية والمحاور بالمدينة، بجانب تنفيذ 25 ألف م٢ بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ٣٩٠ فداناً، و ٢٦٢ عمارة، وكمية طرق مماثلة بمشروعات ترفيق الأراضي.

و أكد رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من شبكة كهرباء دار مصر وإطلاق التيار الكهربائي بمشروع ١٠٤ عمارات إسكان اجتماعي ذات طابع حديث، تمهيداً لاستقبال السكان، وصيانة ٢٠٠٠ عمود إنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بمختلف المشروعات، بجانب أعمال الصيانة لأعمدة اللاند سكيب داخل مشروعات سكن مصر ودار مصر والإسكان الاجتماعي، والانتهاء من ربط محطات رفع الفيوم ١ على مصدر إضافي للتيار الكهربائي لضمان التشغيل الأمثل في حالات الطوارئ وتجهيز ٣ مصادر إضافية لـ ٣ محطات رفع أخرى.