بخسارة وزن .. شاهد إطلالة جديدة لـ عمر كمال عبر انستجرام
نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وعلق عمر كمال علي الصورة قائلا : اللوك الجديد بعد ما خسيت بقى .
و حازت الصورة علي إعجاب متابعيه و جاءت التعليقات كالاتي :
خسيت اوي ماشاء الله، عملتها ازاي ، منور الدنيا كلها .
وكان قد قال الفنان عمر كمال ، إنه تعرض للخيانة قبل ذلك عن طريق فتاة أحبها وقامت بكسره على الرغم من تقديمه لها كافة مشاعر الحب والاهتمام وذهبت لرجل آخر لرغبتها فى وضع اجتماعي أفضل.
وأضاف “ كمال “ ، خلال استضافته ببرنامج لحظات جريئة والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس ، أنه جمعته قصة حب لمدة عامين بينه وبين فتاة أحبها للغاية ولم يكن وقتئذ مشهورأ معلقا ” كنت على باب الله ومكنتش اتشهرت لسه” وقام وقتها باكتشاف الخيانة.