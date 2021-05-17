عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: استمرار تقديم العلاج الطبيعي لمرضى العزل وتطعيم المواطنين باللقاح

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكل وزارة الصحة بالشرقية أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وخطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، فإنه تواصل الفرق الطبية من أخصائي العلاج الطبيعي جهودها المكثفة بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وعلي مدار الساعة، بتقديم الخدمة الطبية، وجلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وذلك بأقسام العزل، وجميع المرضي بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم.

 

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه تم تشكيل لجان فنية للمرور الدوري والمستمر علي مختلف الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفي، لمراجعة الإجراءات العلاجية للمرضي، والتأكد من تنفيذ بروتوكول العلاج بشكل جيد، هذا بجانب متابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي، وزيادة نسبة البروتين لمرضي فيروس كورونا، حسب الحالة الصحية لهم.

توريد 540 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

وأشار " مسعود" الي استمرار اللجان المخصصة لمتابعة عدادات الأكسجين، ونسب الاستهلاك لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة، هذا بجانب التواصل المستمر مع اللجنة العلمية في تطبيق بروتوكول العلاج للحالات المرضية المختلفة

 

وأستكمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية متابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، قام خلالها وكيل الوزارة بالمرور علي الفرق المتحركة بمدينة الصالحية الجديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، حيث تابع وكيل الوزارة تطعيم المواطنين بدار مناسبات بمنطقة السناوي بالعزازي القديم، وأيضاً تطعيم البدو والعرب الرحل بالأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالصالحية الجديدة، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة لجميع المواطنين وخاصة هذه المناطق، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

 

كما قام وكيل الوزارة بتقديم بعض الإرشادات الصحية والنصائح والرسائل التوعوية للبدو والعرب الرحل، عن أهمية التحصينات ضد فيروس كورونا، والأمراض الفيروسية وغيرها، والذين أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم بوصول الخدمات الطبية لديهم، ومقدمين الشكر للقيادة السياسية علي جهود الدولة المبذولة للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم. 

 

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩

4a53dc61-17a7-43e3-b141-2bf69479b337
4a53dc61-17a7-43e3-b141-2bf69479b337
46e27534-1217-4f46-ac29-ea7313dd6961
46e27534-1217-4f46-ac29-ea7313dd6961
73bf865f-cf2a-463a-8cf8-a1947301087e
73bf865f-cf2a-463a-8cf8-a1947301087e
b7173e40-0247-4e07-902a-1ffbd242b4b5
b7173e40-0247-4e07-902a-1ffbd242b4b5
d1e7a347-cb9d-41a3-89e3-e4753cac2cb6
d1e7a347-cb9d-41a3-89e3-e4753cac2cb6
اقرار لقاح كورونا آثار جائحة كورونا اخبار الشرقية صحة الشرقية وكيل صحة الشرقية اخبار وزارة الصحة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الفلسطيني : ما يجري في غزة جريمة حرب وعلى الجنائية الدولية التحرك

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل

مخاطر نقص فيتامين ب 12 في الجسم.. لن تتوقعها

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 17 مايو 2021

لطلاب الإعدادية..غرامة 10 آلاف جنيه حال اصطحابك الموبايل بـ لجان الامتحانات

المالية:٦٢٨ مليار جنيه مدفوعات إلكترونية للموردين و٣٧٧ مليار جنيه للمرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بالسلاح.. وأمن القاهرة يضبطه

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

في أول يوم عمل.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2021

شيكابالا يسخر من شريف عبد الفضيل.. شاهد

النيابة العامة تحقق في استغاثة فتاة تحرش قائد سيارة بها في طنطا

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

رغم إصابته بكورونا.. وزير كبير يمسح وينظف أرضية المستشفى| صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ