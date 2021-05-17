صحة الشرقية: استمرار تقديم العلاج الطبيعي لمرضى العزل وتطعيم المواطنين باللقاح

أكد الدكتور هشام مسعود وكل وزارة الصحة بالشرقية أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وخطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، فإنه تواصل الفرق الطبية من أخصائي العلاج الطبيعي جهودها المكثفة بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وعلي مدار الساعة، بتقديم الخدمة الطبية، وجلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وذلك بأقسام العزل، وجميع المرضي بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه تم تشكيل لجان فنية للمرور الدوري والمستمر علي مختلف الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفي، لمراجعة الإجراءات العلاجية للمرضي، والتأكد من تنفيذ بروتوكول العلاج بشكل جيد، هذا بجانب متابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي، وزيادة نسبة البروتين لمرضي فيروس كورونا، حسب الحالة الصحية لهم.

وأشار " مسعود" الي استمرار اللجان المخصصة لمتابعة عدادات الأكسجين، ونسب الاستهلاك لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة، هذا بجانب التواصل المستمر مع اللجنة العلمية في تطبيق بروتوكول العلاج للحالات المرضية المختلفة

وأستكمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية متابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، قام خلالها وكيل الوزارة بالمرور علي الفرق المتحركة بمدينة الصالحية الجديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، حيث تابع وكيل الوزارة تطعيم المواطنين بدار مناسبات بمنطقة السناوي بالعزازي القديم، وأيضاً تطعيم البدو والعرب الرحل بالأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالصالحية الجديدة، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة لجميع المواطنين وخاصة هذه المناطق، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

كما قام وكيل الوزارة بتقديم بعض الإرشادات الصحية والنصائح والرسائل التوعوية للبدو والعرب الرحل، عن أهمية التحصينات ضد فيروس كورونا، والأمراض الفيروسية وغيرها، والذين أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم بوصول الخدمات الطبية لديهم، ومقدمين الشكر للقيادة السياسية علي جهود الدولة المبذولة للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩

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