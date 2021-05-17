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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخصيص 17 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة لإقامة أنشطة متنوعة

وزيرالإسكان- أرشيفية
وزيرالإسكان- أرشيفية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 17 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة، بأنشطة متنوعة (مدرسة – حضانة – صناعى – تجارى إدارى – طبى – ترفيهى).

  وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

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وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 11197 م2، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، ونشاط إدارى، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 11027 م2، لإقامة مدرسة، وحضانة، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 462 م2، بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 43866 م2، لإقامة نشاط تجارى إدارى، ونشاط صناعى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 4949 م2، لإقامة نشاط تجارى إدارى.


وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 997 م2، بنشاط طبى، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 11208 م2، بنشاط تجارى إدارى، ونشاط صناعى، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4700 م2، بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4266 م2، بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 7411 م2، لإقامة مستودع بناء، ونشاط ترفيهى.


وأشار الوزير، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص مبنى السوق التجارى بالمجاورة الثانية بالحى الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع، لصالح وزارة العدل، لاستخدامه مبنى محكمة، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة، وقطعة الأرض بمساحة 19 فداناً بمنطقة المقابر جنوب طريق العين السخنة، بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط مقابر.​

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