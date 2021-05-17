حكيم العرب..خبير في الشأن الأفريقي يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم السودان

قال أحمد سليمان، الخبير في الشأن السوداني والأفريقي ، إن تحرك مصر من أجل دعم السودان ليس بجديد عليها، فهي تعمل دائما على تقديم الدعم والمساعدة للسودان، لأننا شعب متكامل.

وأضاف "سليمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الرئيس السيسي هو حكيم العرب، فهو شخص يتمتع بأخلاق عالية ورجل وطني وعربي أصيل، منوها إلى أن تحرك الرئيس السيسي إلى باريس من أجل إسقاط الديون عن السودان ليس بجديد عن السيسي ومصر.

وأوضح أن مصر والسودان شعب متجذر تاريخيا وجغرافيا، مضيفا أنه يتمنى أن تتم وحدة دول النيل على أيدي الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن السودان أغلقت الخطوط الجوية وأيضا تم إغلاق التعامل البحري وكان من الصعب استيراد اي شيء إلا من خلال دولة أخرى.



وأكد على أن التنقيب عن البترول توقف إلا في بعض الحالات البسيطة، موضحا أن دعم السودان سيتيح الفرصة إلى تعاون الدول الخارجية وانتشار الاستثمار مرة أخرى داخل السودان سواء من الدول العربية أو الغربية ومن مصر أيضا.



