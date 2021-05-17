السعودية.. القبض على شخصين أطلقا النار في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

أعلنت شرطة الباحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، القبض على شخصين أطلقا النار في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت تجمعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أنه تم تطبيق العقوبات المقررة بحق المسؤول عن هذه المخالفة وكل من حضر التجمع.

كما تم القبض على شخصين أطلقا النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.