فسخ العقد يقترب.. تفاصيل الخلاف بين المقاصة والراعي الرسمي

أزمة عنيفة يعيشها الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة فى الوقت الحالى بسبب ابتعاد الراعى الرسمي للفريق من تقديم أى دعم مالى سواء للجهاز الفنى أو اللاعبين على مدار الأيام الماضية .



وشهدت الفترة الماضية انسحاب الراعي الرسمي للفريق عن المشهد بشكل تام وهو ما وضع مسئولو المقاصة فى مأزق كبير بسبب رواتب الجهاز الفنى واللاعبين والمكافآت الخاصة بالفوز بالمباريات والتى كان آخرها الفوز على الجونة بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .



وتغيب الراعي الرسمي للمقاصة عن جميع مباريات المقاصة فى الفترة الأخيرة قبل رحيل إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق بما يقرب من مباراتين وهو ما أثار الدهشة رغم إنه كان حريصا على التواجد فى كل مباريات الفريق مع انطلاق مسابقة الدوري، كما تخلف الراعى عن تقديم محمد عظيمة مديرا فنيا للفريق الفيوم .



واستقر مسئولو المقاصة على البدء فى أخذ الخطوات القانونية ضد راعى الفريق من أجل فسخ التعاقد والحصول على المبالغ المستحقة عليه وفقا للعقد المبرم بين الفريق قبل انطلاق الموسم الكروى الجارى .



ويعانى المقاصة من أزمة مالية طاحنة وباتت الأمور صعبة للغاية مما يهدد بقاء الفريق فى السنوات المقبلة حال استمرار الأمر على ما هو عليه خاصة وأن الفريق يضم عدد من اللاعبين الذين يحصلوا على مبالغ مالية ليست بالقليلة وعلى رأسهم باسم مرسي وهشام محمد وأحمد مودى وغيرهم .



