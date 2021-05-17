جهازا مدينتي بدر والشروق ينفذان حملتين لإزالة مخالفات البناء

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفة بناء بالحي الثالث، ومخالفة تغيير نشاط بالحي الثاني، وذلك بالتنسيق بين إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحملة أسفرت عن إزالة أعمال البناء المخالفة و 3 أبواب من الصاج بالقطعة 72 المجاورة الأولى بالحي الثالث، وإزالة فرن مخالف بعمارة 113 المجاورة الخامسة بالحي الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ رفع جميع الأفران المخالفة بالمدينة بالتعاون مع قسم شرطة مدينه بدر.

وفي سياق متصل قاد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لإزالة مخالفة بناء بمعرفة لجنة الإزالات بالجهاز، بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير بالشروق.



وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن الحملة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لسقف خرسانى مخالف بدور السطح بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمنطقة الخامسة عمارات، وتحرير المحضر للمخالفة.

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وطالب رئيس جهاز الشروق، أصحاب قطع الأراضي بالمدينة، بالالتزام بتراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث إنه لن يتم السماح بمخالفات البناء، وسيتم التصدي لكافة أوجه العشوائية بكل حسم وقوة.​

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