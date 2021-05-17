شاهد معجزة كروية.. حارس ليفربول ينقذ فريقه بهدف عالمي في وست بروميتش

سجل البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول هدفا قاتلا قاد به فريقه لتحقيق انتصار هام وقاتل على وست بروميتش ألبيون مساء أمس بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أليسون، سجل هدف الانتصار لـ ليفربول في الدقيقة الأخيرة من المباراة برأسية رائعة، ليبقي على فرص فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

هدف أليسون، هو أول هدف لـ حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي بالرأس، كما أنه أول هدف يسجله حارس مرمى لفريق ليفربول منذ نشأة النادي منذ 129 عامًا، إضافة لكونه أول هدف يسجله حارس مرمى يقود لانتصار فريقه في المباراة، لذا فهو هدف استثنائي قد يقود ليفربول للوصول للتأهل لدوري أبطال أوروبا في أصعب مواسمه.

تهنئة بيكر

زملاء ليفربول الحاليين والسابقين، بل ولاعبي وحراس الفرق المختلفة بادروا بتهنئة أليسون على هدفه التاريخي.. مانويل نوير وديجان لوفرين وكثيرون قاموا بتهنئته.

أليسون أهدى الهدف لروح والده الذي توفى مؤخرًا، مؤكدًا فخره واعتزازه بذلك الهدف، وأنه كان يتمنى أن يتواجد والده في تلك اللحظة.