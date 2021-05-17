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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 544 حكما وضبط 533 مخالفة مرورية و 16 قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الإثنين تنظيم حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (4) متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.500) كيلو جرام ، بجانب ضبط (2) أسلحة بيضاء  .

ففي مجال تنفيذ الأحكام ، فقد نجحت جهود الأجهزة المعنية في تنفيذ 544 حكمًا قضائيًا من بينهم ضبط (132) حكم حبس جزئي ، و ( 25 ) حكم حبس مستأنف ، و( 269 ) أحكام غرامات ، و( 117) أحكام المخالفات، علاوة على ضبط حالة جنايات.

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 16 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، بالإضافة إلى ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر المقرر ، فضلاً عن ضبط 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية.

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية فقد تم ضبط 533 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك وسيارة بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 110 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 120  مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 90 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 110 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما أن قيام الأجهزة الأمنية بهذه الجهود المختلفة في كافة المجالات يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء عصام عثمان مدير امن اسوان

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