عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى مسجد الرحمة خلف المحكمة الدستورية العليا يستغيثون لهذا السبب

صدى البلد

أرسل سكان شارع  مسجد الرحمة خلف المحكمة الدستورية العليا على كورنيش المعادى شكواهم عبر "خدمة صدى البلد" والتي تضمنت انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والتي تهدد أمنهم وسلامتهم  .
 

وتنتشر الكلاب بالمنطقة بطريقة مؤذية، وتتكاثر بكثرة للحد الذي يملئ الشارع، وتتسبب في أذية كبيرة لهم ونباحهم يزعجهم طوال الليل، وبسببهم يخافون على أطفالهم من النزول للشارع. 
 

ويناشدوا المسؤولين بالتدخل وحل المشكلة، والتخلص منهم بعيداً عن المنطقة السكنية، وأنقاذ المنطقة من الخطر الذي يمثلوه عليهم.
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ترشيحاتنا

18 مايو| مصر تستقبل أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاحات "سينوفاك"

إصابة 8 إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية في عسقلان

رئيس الشيوخ: ندعم موقف الحكومة المصرية ونؤكد على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين

وصول أول طائرة شارتر بشرى لبدء حركة السياحة الخارجية

الوزراء يكشف حقيقة الرسائل الوهمية بموعد ومكان تطعيم المسجلين لتلقي لقاح كورونا

وزير المالية يكشف موضوعات مقرر طرحها في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة فنية فى الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

شاهد| بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بالسلاح.. وأمن القاهرة يضبطه

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

فيروس كورونا الهندي يثير الرعب في بريطانيا

في أول يوم عمل.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2021

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

مثال يُحتذى.. شوبير يتغزل فى مجلس الأهلى والخطيب بعد قرار شركة الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ