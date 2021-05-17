أهالى مسجد الرحمة خلف المحكمة الدستورية العليا يستغيثون لهذا السبب

أرسل سكان شارع مسجد الرحمة خلف المحكمة الدستورية العليا على كورنيش المعادى شكواهم عبر "خدمة صدى البلد" والتي تضمنت انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والتي تهدد أمنهم وسلامتهم .



وتنتشر الكلاب بالمنطقة بطريقة مؤذية، وتتكاثر بكثرة للحد الذي يملئ الشارع، وتتسبب في أذية كبيرة لهم ونباحهم يزعجهم طوال الليل، وبسببهم يخافون على أطفالهم من النزول للشارع.



ويناشدوا المسؤولين بالتدخل وحل المشكلة، والتخلص منهم بعيداً عن المنطقة السكنية، وأنقاذ المنطقة من الخطر الذي يمثلوه عليهم.



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