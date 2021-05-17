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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بنى سويف : لدينا خطة لمواجهة زحام المواصلات العامة وحررنا 6 الاف محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

محافظ بنى سويف: خطة لمواجهة زحام المواصلات العامة وحررنا 6 آلاف محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة

صدى البلد

قال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف ، ان المحافظة لديها خطة لمواجهة الزحام فى وسائل النقل للحفاظ على الركاب من خطر كورونا.

 

 مشيرا إلى أن هناك لجان ميداني تم تشكيلها والتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث يتم بالفعل تنفيذ حملات يومية مساء وصباحا على المواقف العامة ، وتطبيق القانون على المخالفين ، حيث تم تحرير أكثر من 6 ألاف محضر مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة بجانب الغرامات الفورية ، فضلا عن التوعية التي تنفذها الدولة ونساهم في نشرها عبر صفحة المحافظة على الفيس بوك ، واللجان الشبابية التي تقوم بالتعاون في ذلك

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من ناحية أخرى ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف "برئاسة اللواء وليد البيلي" بالعديد من الجهود متضمنا الإشارة إلى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق العامة حيث تم رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والساحات العامة والمناطق الشعبية والمناطق السكنية ومحيط المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية والمدارس والمستشفيات والجامعات ودور العبادة، ورفع الأتربة من شارع كورنيش النيل ومساكن الشرطة العسكرية وجسر إسلام وشارع فكري وشارع الأزهري والحي الغربي ومقبل الجديد والطريق الدائري وطريق السادات، كما تم رفع المخلفات  من منطقة مصنع النسيج وطريق أحمد وهبة وعزبة بلبل والصهاريج، فيما قامت إدارة الحدائق بتطوير تقاطع طريق بني هارون.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات بكافة القرى التابعة في المواعيد المحددة، فضلاً عن رفع المخلفات الصلبة والأتربة بطريق دمو والطريق الدائري، ، علاوة على متابعة انتظام العمل بجمع القمامة المنزلية بقريتي شريف باشا ومنقريش، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية برفع القمامة والمخلفات بمنطقة محطة المعالجة المركزية بالقرية ومنطقه جعلاظ بطريق طراد النيل.

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