تأييد حكم المؤبد على متهم في قضية أحداث شارع السودان

أيدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكم المؤبد الصادر غيابيا ضد المتهم ياسر فتيان محمد فتيان، وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم سالف الذكر في القضية رقم 12033 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكابه جريمة القتل العمد.