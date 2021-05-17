عودة الفعاليات الرياضية أبرزها.. قرارات عاجلة لـ دبي بشأن الإجراءات الاحترازية لكورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم الإثنين، تحديثات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة في الإمارة.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، قالت اللجنة إن تطبيق تحديثات الإجراءات الاحترازية في دبي سيتم اعتباراً من اليوم الاثنين، مع الاستمرار في الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي بمسافة مترين وضرورة استخدام الكمامة.

وقالت اللجنة إنه سيتم السماح بإقامة حفلات الأفراح بحد أقصى 100 فرد في الفنادق وقاعات الأفراح بشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح فيروس كورونا، و30 فردًا للأفراح المنزلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تم السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية والفعاليات الرياضية المجتمعية والجماهيرية، شرط حصول جميع الحضور على لقاح كورونا.

ومن المقرر أن يتواجد في الفعاليات بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع عدد الجلوس على الطاولة الواحدة في المطاعم لـ 10 أشخاص كحد أقصى للمطاعم، و6 أشخاص للمقاهي.

وتم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة والمرافق الترفيهية إلى 70 % وللغرف الفندقية إلى 100%، والسماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية بشرط حصول جميع الحضور والمشاركين على لقاح كوفيد-19.