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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة وردة .. كيف تسبب صوتها في ورطة بين القذافي والسادات

وردة الجزائرية
وردة الجزائرية

يحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة المطربة وردة الجزائرية ؛ والتي قدمت الفن الكثير .

تسببت وردة في ورطة بين الرئيس السادات والرئيس القذافي.

حيث يعد صوت وردة الجزائرية كان لكل العرب على مسافة واحدة من الجميع غير خاضع لأمزجة الساسة، الأمر الذي أوقعها في حرج أكثر من مرة في إحداها أمر الرئيس المصري الراحل أنور السادات بمنع ظهورها أو بث صوتها في المحطات المصرية بعد غنائها للرئيس الليبي معمر القذافي عام 1977، حين أهدته أغنية خاصة في احتفالات الثورة الليبية، بعنوان "إن كان الغلا ينزاد" و"صلي ع النبي يا مصلي" في عز التوتر بين مصر وليبيا، وقال السادات لوزير الثقافة حينها عبدالمنعم الصاوي "شد ودن بنتنا عشان متغنيش تاني"، وعرف عن القذافي أنه يغدق على الفنانين والمشاهير مقابل تلميع صورته، وفسر غناءها له بأنه محاولة من القذافي لاستفزاز السادات.

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في ذكرى وفاتها.. تعرف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة وردة الجزائرية

 

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