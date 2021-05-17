الداخلية تضبط 14497 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 14497 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 14462 شخصا.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 2206 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 300 قضية في مجال منع تداول الشيشة باجمالي مضبوطات 2771 شيشة.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .