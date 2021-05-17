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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة كفرالشيخ تتفقد مبادرة «100 مليون صحة» بـ بلطيم والبرلس.. صور

وكيل صحة كفرالشيخ
وكيل صحة كفرالشيخ

تفقدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، يرافقها فرق التواصل المجتمعى بالمديرية والوزارة وفرق مبادرات 100 مليون صحة مدينتى بلطيم وبرج البرلس.

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وأجرت وكيل الوزارة، والوفد المرافق لها، جولة ميدانية لأماكن تجمع الصيادين والميادين والأسواق والأماكن المتوقع ازدحامها وذلك لإجراء حملة توعوية لنشر الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس الكورونا المستجد وتعليم طريقة غسل الأيدى وقاموا بتوزيع الكمامات والمطهرات وطريقة استخدامها والتخلص منها بطريقة آمنة .

وفي سياق متصل، أجرت الفرق الخاصة بمبادرات 100 مليون صحة التحاليل والفحوصات الخاصة بمبادرتى دعم صحة المرأة والكشف عن الأمراض السارية المزمنة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه يتم تعليم السيدات كيفية الفحص الذاتى للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى وكذلك قياس الوزن والضغط وتحليل السكر ويتم تحويل الحالات للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

وأشادت وكيل الوزارة بالمجهود المبذول من قبل الدولة ووزارة الصحة والسكان فى دعم هذه المبادرات وأن هذه المبادرات مستمرة على مستوى مراكز محافظة كفرالشيخ بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وتهدف إلى الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض .

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الإجراءات الاحترازية 100 مليون صحة وزارة الصحة والسكان محافظ كفر الشيخ مبادرة 100 مليون صحة توزيع الكمامات وكيل وزارة الصحة محافظة كفرالشيخ الدكتورة سوسن سلام فرق التواصل المجتمعي

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