محول كهرباء يعرض حياة طلاب مدرسة شويقي سعد فى الغربية للخطر

استغاث أهالي قرية شويقي سعد مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين من وضع محول كهرباء أمام البوابة الرئيسية لمدرسه شويقي سعد.



ويقول هادى محمود أحد أولياء الأمور بمدرسة شويقي سعد فى رسالته : المشكله وهي وضع محول كهرباء أمام البوابة الرئيسية للمدرسة مع العلم ان هذه المدرسة تضم عدد كبير من الطلبة لأنها مدرسة متكاملة من رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وهذا المحول وجد انه ملاصق جدا بالمدرسة وأمام البوابة مما يعوق دخول وخروج الطلبة والعاملين ليس ذالك فقط فإنه يسبب خطر كبير علي أبناء القرية .

وأضاف يوجد بالمدرسة اعمار صغيرة جداً ويردون ممارسة العب والجري وهو لا يعلم أن الامر به خطورة عليه مع العلم أنه يوجد أماكن كثيرة بالقرية يمكن وضع المحول بها .



وأشار هل يذهب ابني ليتعلم يأتي وهو محمول علي الأعناق ولذلك تستغيث أهالى القرية بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ارحمونا من خطر الموت .



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