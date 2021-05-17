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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

محول كهرباء يعرض حياة طلاب مدرسة شويقي سعد فى الغربية للخطر

صدى البلد

استغاث أهالي قرية شويقي سعد مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين من وضع محول كهرباء أمام البوابة الرئيسية لمدرسه شويقي سعد.


ويقول هادى محمود أحد أولياء الأمور بمدرسة شويقي سعد فى رسالته : المشكله وهي وضع محول كهرباء أمام البوابة الرئيسية للمدرسة مع العلم ان هذه المدرسة تضم عدد كبير من الطلبة لأنها مدرسة متكاملة من رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وهذا المحول وجد انه ملاصق جدا بالمدرسة وأمام البوابة مما يعوق دخول وخروج الطلبة والعاملين ليس ذالك فقط فإنه يسبب خطر كبير علي أبناء القرية .

وأضاف يوجد بالمدرسة اعمار صغيرة جداً ويردون ممارسة العب والجري وهو لا يعلم أن الامر به خطورة عليه مع العلم أنه يوجد أماكن كثيرة بالقرية  يمكن وضع المحول بها .
 
وأشار هل يذهب ابني ليتعلم يأتي وهو محمول علي الأعناق ولذلك تستغيث أهالى القرية بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ارحمونا من خطر الموت .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزارة التربية والتعليم خدمة بين الناس محول كهرباء وكيل وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور خطر كبير

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